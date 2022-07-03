مارك زورا: شراكتنا تساهم في تحقيق طموحات الكويت في تطوير قطاع الرعاية الصحية

عماد الزبن: نسعى لتوفير أحدث تكنولوجيا الرعاية الصحية المستقبلية للمرضى فى الكويت

أعلنت شركة رويال فيليبس، العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية والمدرجة في بورصتي نيويورك وأمستردام، عن اختيار شركة بدر سلطان وإخوانه، الشركة الرائدة في تقديم الحلول الطبية المبتكرة، لتكون الموزع الحصري لحلول فيليبس للرعاية الصحية في الكويت.



وتتولى بدر سلطان وإخوانه بموجب اتفاقية الشركة إدارة جميع حلول مراقبة مرضى المستشفيات وحلول الرعاية العلاجية والحالات الإسعافية، بالإضافة إلى تعاون الشركتين في تقديم حلول تنسجم مع رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.



وتشمل منظومة رعاية الحالات الحادة حالات الطوارئ ووحدات العناية المركزة وغيرها، وتواجه تحديات متنامية نتيجة تزايد صعوبة التعامل مع الحالات المرضية وتغيرها المستمر، ما يفرض ضرورة تزويد الاختصاصيين السريريين بالقدرة على كشف العلامات الأولية لتغير الحالات المرضية، وتفسير مضاعفاتها السريرية، واتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة.



وتسهم حلول فيليبس لإدارة الحالات المرضية الحادة في تجاوز هذه التحديات من خلال توفير مزايا مراقبة المرضى والتحليلات التنبؤية التي تساعد على الوصول إلى نتائج سريرية قابلة للتطبيق على امتداد مختلف مراحل الرعاية.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك أنتوني زورا، المدير العام ومدير قسم المبيعات في منطقة الخليج العربي وشرق المتوسط لدى فيليبس الشرق الأوسط: «يسرنا التعاون مع شركة بدر سلطان وإخوانه في الكويت لتوفير أحدث حلولنا المبتكرة في مجال الرعاية المتصلة الهادفة إلى الارتقاء بتجارب المرضى ودعم فرق الرعاية في المنطقة.



وتسهم الشراكة في توحيد جهودنا للمساهمة في تحقيق طموحات الكويت في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمرضى وتحسين عمليات فرق الرعاية الصحية وتبسيطها».



وأشار إلى أن تعاون فيليبس مع شركة بدر سلطان وإخوانه لتوفير حلول تركّز على المرضى، وتساعد على إزالة الحواجز القائمة ومشاركة المعلومات بسهولة وأمان بين مختلف الأنظمة والأجهزة والمختصين في كل مكان وفي أي وقت.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بدر سلطان وإخوانه عماد الزبن: «تلتزم شركة بدر سلطان وإخوانه بتوفير أحدث تكنولوجيا الرعاية الصحية المستقبلية للمرضى في البلاد .



وتمثّل مسيرة نمونا الرائدة نتيجة لمنهجيتنا التقدمية وجهودنا التسويقية الراسخة، التي تتكامل مع أحدث الابتكارات وأفضل مستويات خدمة العملاء.



وأضاف: يساعد تعاوننا مع شركة فيليبس لطرح هذه الحلول المبتكرة على تسهيل اعتماد حلول تكنولوجيا المعلومات وتحسين تكلفتها، وهو ما يزود اختصاصيي الرعاية الصحية بالموارد اللازمة لتطبيق أحدث التقنيات الطبية الرائدة».