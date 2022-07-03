أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الأوامر الملكية تضمنت تعيين الاميرة هيفاء بنت محمد نائبة لوزير السياحة، بالمرتبة الممتازة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) تضمنت الاوامر، تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.



كما تم تعيين خالد بن وليد بن فضل الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.



وتعيين بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.



كما تم تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه، نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.



وجاءت الاوامر الملكية بتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.



وكذلك تعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة، وتعيين م. عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح، نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.



وتضمنت الاوامر تعيين د. رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.



كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.