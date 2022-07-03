توصل علماء فى كلية الطب جامعة "سول" فى كوريا الجنوبية إلى أن مرضى السكر النوع الثانى لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالكسور، على الرغم من كثافة المعادن الطبيعية فى العظام لديهم.

ووجد العلماء الكوريون، أن المرضى الذين يعتمد علاجهم للسكر على جرعات من الإنسولين أو"السلفونيل يوريا " معرضون لخطر الإصابة بالكسور مقارنة بمستخدمى عقار" الميتفورمين" فقط، ويمكن أن يكون الخطر أعلى فى مرضى السكر غير البدينين والذين يخضعون لسيطرة جيدة.

وفى الدراسة الحالية ، شمل الباحثون 6,694 مريض، تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 60 عاما من قاعدة بيانات نموذج البيانات المشتركة (CDM) بين عامي 2008 و2011، والذين استخدموا نفس الأدوية المضادة لمرض السكر لأكثر من عام ووجدوا أن مستخدمى الإنسولين كانوا معرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام، وكسر الفخذ، مقارنة بمستخدمى عقار "الميتفورمين" ، والذى تم تقليله لدى المستخدمين بمزيج من الإنسولين و"الميتفورمين".

وأشارت إلى أنه تم تضخيم هذا الخطر المتزايد للكسور بين الأشخاص الذين استخدموا الأنسولين غير المصابين بالسمنة والذين يعانون من مرض السكر الذي يتم التحكم فيه جيدًا مؤكدة ضرورة الحاجة إلى تقييمات روتينية لمخاطر الكسور لدى مرضى السكر.