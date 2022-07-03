تلقت ألمانيا الدفعة الأولى من شحنة لقاحات لجدري القرود طلبها الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس إن توريد هذه اللقاحات تم عن طريق الهيئة الأوروبية الجديدة للتأهّب والاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا).

وأوضحت كيرياكيدس أن الاتحاد الأوروبي تمكن عبر هذه الهيئة من اتخاذ رد فعل سريع على الأزمة وشراء لقاحات للدول الأعضاء.

وحسب البيانات الصادرة من بروكسل، فإن من المنتظر أن تحصل ألمانيا من الدفعة الأولى على نحو 5300 جرعة لقاح.

وكان الاتحاد الأوروبي طلب منتصف حزيران/يونيو الماضي نحو 110 ألف جرعة لقاح من الجيل الثالث من شركة بافاريان نورديك، وقد تم توريد هذه الجرعات تدريجيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى النرويج وايسلندا.