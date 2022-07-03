غمرت المياه مساحات واسعة من مدينة سيدني الأسترالية اليوم الأحد، في الوقت الذي أدت في الأمطار الغزيرة التي هطلت على أكبر مدن أستراليا إلى فيضانات خطيرة في المناطق المنخفضة، مع تسجيل فيضانات بلغ ارتفاع منسوبها 5ر1 متر في بعض الضواحي.

وأصدرت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز توصية لسكان عدة مناطق بإخلاء منازلهم، محذرة من أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم الاثنين على الأقل.

وتعرضت منطقة سيدني بالفعل إلى 4 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر تموز/يوليو بالكامل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن مستويات المياه في المنطقة قد ترتفع على الأقل بنفس الارتفاع الذي كانت عليه في آذار/مارس، حيث تعرضت أجزاء كبيرة من ذات المناطق المنخفضة من المدينة لفيضانات شديدة. وقالت إن المياه خلف سد واراجامبا قد فاضت بالفعل.

وقال عالم الأرصاد الجوية جوناثان هاو لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه في قرية مينانجل، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب سيدني، وصل مستوى المياه في النهر بالفعل إلى 5ر16 متر، أي أقل بقليل من الارتفاع القياسي البالغ 8ر16 مترا المسجل في نيسان/أبريل .2022