قررت فرقة العمل الباكستانية المعنية بالطاقة الشمسية جعل جميع المباني المملوكة للدولة في العاصمة تتحول إلى الطاقة الشمسية، حسبما قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانجزيب.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن فرقة العمل استعرضت خلال اجتماع مختلف الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد.

وقال البيان إن الحكومة تتخذ أيضا خطوات عملية لتسهيل عملية وصول الجمهور إلى الطاقة الخضراء.

وذكرت أورنجزيب أن فرقة العمل قررت تركيب محطات للطاقة الشمسية في المناطق التي يتم فيها توفير الكهرباء بأسعار مدعومة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم منح قروض ميسرة لصغار المستهلكين للتحول إلى الطاقة الشمسية.