قالت شركة "إل جي" لحلول الطاقة اليوم الأحد إن رئيسها التنفيذي كوون يونج-سو غادر إلى أوروبا لتفقد مصنع البطاريات الخاص بالشركة في بولندا، بالإضافة إلى الالتقاء بالشركاء الرئيسيين هناك، حيث تسعى الشركة جاهدة إلى توسيع نطاق أعمالها في بطاريات السيارات الكهربائية.

وخلال الرحلة التي تستغرق خمسة أيام، من المقرر أن يزور كوون مصنع الشركة في "فروتسواف" في بولندا، وهو أحد أكبر المصانع المنتجة لبطاريات الليثيوم-أيون للسيارات الكهربائية في أوروبا، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما يخطط للقاء المديرين التنفيذيين في شركة الأتمتة "سيمنس"، ومقرها ميونخ، وهي الشريك الرئيسي في رقمنة تصنيع البطاريات.

وتكثف "إل جي" لحلول الطاقة جهودها لتحويل مرافق التصنيع إلى الرقمنة لتحسين طاقتها الإنتاجية وكفاءتها.

وقال كوون: "سنعمل على إنشاء نظام مصنع ذكي لعملياتنا العالمية من خلال رقمنة وتوحيد عمليات الإنتاج، من أجل تزويد عملائنا بأفضل جودة وتكلفة وتسليم".