طورت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة آمازون خاصية جديدة تتيح للمساعد الشخصي الذكي أليكسا محاكاة أصوات الأشخاص الراحلين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في أمازون خلال عرض تجريبي لخاصية أليكسا الجديدة المصممة لما تطلق عليه أمازون "علاقات شخصية دائمة" إن التطبيق يحتاج إلى أقل من دقيقة واحدة من كلام أي شخص حتى يستطيع محاكاة صوته طوال الوقت.

وأضاف رويت براساد رئيس قطاع أليكسا إيه.آي في أمازون "في أوقات الجائحة، فقد الكثيرون منا أشخاصا نحبهم. وفي حين لا يمكن للذكاء الاصطناعي منع آلام الفقد، فإنه بالتأكيد يستطيع جعل الذكريات باقية".

وفي حين أن المساعد الصوتي الذكي ليس مصمما ليكون صديقا، يقول براساد إن علاقة الرفقة مع المساعد الصوتي لا تزال حاسمة "في علاقة الرفقة هذه تصبح السمات البشرية للتعاطف والتأثر أساسية لبناء الثقة" بين المستخدم والمساعد الشخصي الذكي.

وفي عرض تجريبي قصير طلب طفل من أليكسا قراءة كتاب "قصة الساحر أوز" له بصوت جدته، وهو ما حدث.

وبعد الانتقادات التي تم توجيهها إلى أمازون بدعوى استخدام أحزان الناس للترويج للخاصية الجديدة، على أساس تقليد أصوات الأحباب الراحلين، قال براساد في مقابلة مع موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن الجدة التي تم تقليد صوتها حية بالتأكيد "الأمر لا يتعلق بجدة متوفاة".