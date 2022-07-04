حولت العملات الرقمية الكثير من الأشخاص إلى مليونيرات ومليارديرات على مدى السنوات الماضية، وذلك بفضل ارتفاع قيمتها بشكل كبير، فعلى سبيل المثال عندما ظهرت عملة البيتكوين لأول مرة عام 2010 كانت قيمة العملة الواحدة منها 0.0008 دولار، وفي نوفمبر 2021 قفزت العملة لأعلى سعر لها عند 69 ألف دولار.

ورغم أن هذه القفزة جذبت المزيد من المستثمرين والأفراد للاستثمار في العملات الرقمية، إلا أن الحال لم يستمر هكذا كثيراً، فمنذ بداية 2022 فقدت عملة البيتكوين أكثر من ثلثي قيمتها.

وليست البيتكوين وحدها التي تشهد هذا الانهيار، وإنما سوق العملات الرقمية كله، فالعديد من منصات العملات الرقمية الأساسية بدأت تسرح موظفيها، وخسرت جزءاً كبيراً من قيمتها السوقية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي ظل استمرار حالة الانهيار التي يشهدها السوق، نستعرض في هذا التقرير أكبر 10 منصات تعرضت لخسارة بسبب هذا الانهيار، بما في ذلك تلك التي قامت بتسريح الموظفين مؤخراً، أو أوقفت عمليات السحب مؤقتاً، أو فقدت جزءاً من قيمتها.

10- كوين بيز جلوبال "Coinbase Global"

أعلنت "كوين بيز جلوبال" -التي تعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم- مؤخراً عن خفض قوتها العاملة بنسبة 18%، بنحو 1.1 ألف وظيفة، وذلك كجزء من إعادة هيكلة الشركة استجابة لانخفاض قيمة العملات المشفرة.

وقد شهدت الشركة انخفاضاً هائلاً في قيمة أسهمها، والتي انخفضت بنسبة 79.6% منذ بداية العام.

9- بلوك في "BlockFi"

في 13 يونيو أعلنت منصة "بلوك في" لإقراض العملات المشفرة، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 650 ألف عميل في العالم، أنها ستقوم بتسريح 20% من موظفيها، وعلاوة على ذلك تقوم الشركة بخفض ميزانية التسويق، وتقليل رواتب المديرين التنفيذيين.

8- كريبتو دوت كوم "Crypto.com"

تقدم منصة "كريبتو دوت كوم" خدمات تداول نحو 250 عملة رقمية لأكثر من 50 مليون مستخدم في العالم، وتعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية، بقوة عاملة تزيد على أربعة آلاف موظف، إلا أن المدير التنفيذي أعلن في 11 يونيو عن خطة الشركة لتسريح 5% من القوة العاملة، أي نحو 260 موظفاً.

7- منصات تيرا "Terra Platforms"

شارك رجل الأعمال الكوري الجنوبي "دو كون" في تأسيس منصات تيرا عام 2018، كما أطلق "TerraUSD"، وهي عملة رقمية مرتبطة بالدولار ومن المفترض أن يكون سعرها مستقراً، إلا أن هذه العملة انخفضت قيمتها في مايو من دولار إلى 69 سنتاً.

تسبب ذلك في قيام الكثير من المستثمرين ببيع مقتنياتهم من العملات الرقمية، وأصبح يساورهم القلق تجاه العملات الرقمية بشكل عام، بعدما فقد الملايين منهم مبالغ طائلة من مدخراتهم بعد أن خسرت منصة تيرا 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، والتي كانت تعتبر منذ شهر واحد فقط إحدى أفضل المنصات في سوق العملات الرقمية.

6- سيلزيوس نتورك "Celsius Network"

تعمل "سيلزيوس نتورك" بمثابة بنك للعملات الرقمية، حيث يمكن للمستخدمين إيداع عملاتهم الرقمية بها وتلقي عوائد عليها تصل نسبتها إلى 18%، كما تقدم المنصة قروضاً منخفضة التكلفة، ولديها أكثر من مليون عميل، وكانت تدير أصولاً رقمية تزيد قيمتها على 26 مليار دولار اعتباراً من شهر أكتوبر 2021.

ورغم مكانة الشركة إلا أنها أعلنت في 13 يونيو أنها ستوقف مؤقتاً عمليات السحب والتحويلات في حساباتها، بسبب وضع السوق، وقالت إنها تقوم بذلك لحماية أصولها وتسهيل العمليات.

5- جيميناي "Gemini"

تعد منصة "جيميناي" أول منصة لتداول العملات الرقمية تحصل على موافقة من إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، والتي لديها أكثر لوائح العملات الرقمية صرامة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن المنصة أعلنت مؤخراً مثل باقي منصات العملات الرقمية عن خفض قوتها العاملة التي تزيد على ألف موظف بنسبة 10%، من أجل التكيف مع الأوضاع الحالية في سوق العملات الرقمية.

4- بينانس كوين "Binance Coin"

خسرت "بينانس كوين" التي أطلقتها "بينانس" 62.65% من قيمتها اعتباراً من 19 يونيو، إلا أن المدير التنفيذي لـ "بينانس" أعلن مؤخراً أن الشركة لديها الموارد الكافية لزيادة عدد الوظائف المتاحة بها، وزيادة أنشطة الاندماج والاستحواذ بها، وذلك على الرغم من قيام العديد من المنافسين بخفض القوة العاملة، مشيراً إلى أن الشركة تتجنب الإنفاق على أنشطة الرعاية، في إشارة لما تقوم به بعض المنصات من إنفاق أموال طائلة على التسويق والرعاية.

3- سولانا "Solana"

"سولانا" هي عملة رقمية تابعة لتقنية "سولانا بلوكتشين"، والتي تعد واحدة من أسرع أنظمة التشفير نمواً في العالم، وتوفر سرعات معالجة عالية جداً للمطورين، إلا أن "سولانا" فقدت 82% من قيمتها منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها من 171 دولاراً في الأول من يناير إلى 30.49 دولار اعتباراً من 19 يونيو.

2- الإيثر "Ether"

بقيمة سوقية تبلغ 117 مليار دولار، تعد عملة "الإيثر" ثاني أكثر العملات الرقمية قيمة بعد البيتكوين في سوق العملات الرقمية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، لكنها رغم ذلك تشهد حالة من الانخفاض المستمر في قيمتها، فبعد أن قفزت قيمتها إلى نحو ثلاثة آلاف دولار في 2021، انخفضت عند 961.3 دولار اعتباراً من 19 يونيو، ولا تزال قيمتها تشهد المزيد من التراجع.

1- البيتكوين "Bitcoin"

تعد البيتكوين أشهر العملات الرقمية، لكنها مثل باقي العملات تعاني من انخفاض حاد في قيمتها، فبعدما قفزت قيمتها لأعلى قيمة لها عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، انخفضت بنسبة تفوق الثلثين منذ بداية العام الحالي.