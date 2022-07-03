هدد زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي المصارف المحلية بفرض ضريبة عليها إذا ما لم تمض سريعا في خططها لتقديم المزيد من الفوائد على الودائع، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض لمستويات قياسية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن كاتشينسكي لم يكن محددا فيما قد تعنيه الضريبة.

وقد أثار إحجام البنوك عن دفع المزيد من الأموال للمودعين انتقادات من الحكومة، حيث تعاني الأسر بشكل متزايد في ظل ارتفاع تكاليف قروضها.

وبدأ البنك المركزي سلسلة جريئة من خطوات رفع أسعار الفائدة، ووصلت الفائدة الرئيسية إلى 6% ، في مسعى للحد من تداعيات ارتفاع التضخم.

وقال كاتشينسكي، الذي يتخذ القرارات في حزبه الحاكم ويوجه السياسات الحكومية، أمس السبت :"على البنوك أن تعود لرشدها وترفع الفائدة بشكل كبير على الودائع".

وأضاف :"وإذا لم تفعل، فسيتعين علينا فرض ضرائب على هذه الأرباح."