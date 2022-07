أطلقت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، أحدث حلول المكاتب الذكية الشاملة التي تم تقديمها بالتعاون مع «أكارا - Aqara»، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المنزل والمكاتب الذكية وتمتلك محفظة غنية بأكثر من 100 منتج وخدمة.



وتضاف الخدمة الجديدة الى قائمة solutions by stc من الحلول الواسعة النطاق المتنوعة التي تقدمها الى السوق بهدف إثراء تجربة عملاء الشركات B2B وتزويدهم بخدمات ذكية شاملة وتطبيقات تدعم إنترنت الأشياء.



وكشفت solutions by stc في بيان لها، عن أنه تماشيا مع استراتيجية الشركة لتمكين التحول الرقمي والتوسع في تصميم خدمات وحلول ذكية منخفضة التكلفة، ستوفر عبر هذه الشراكة مع «Aqara» مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية التي ستساعد في تسهيل أتمتة المكاتب وتعزيز متطلبات العمل والمكاتب الذكية، فضلا عن خدمات المراقبة عن بعد وإدارة الأجهزة والأنظمة. وعلى صعيد متصل، يمكن أيضا لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الحلول التي توفرها solutions by stc عبر استخدام نظام مراقبة وإدارة المكاتب الذكية تنفيذا لبروتوكولات العمل عن بعد، مع إمكانية إدارة جوانب مختلفة من أعمالهم من خلال تطبيق يأخذ في الاعتبار القيود التي خلفها الوباء.



من جهتها، علقت solutions by stc بأن الحلول الذكية الجديدة ستكون بمنزلة أداة مهمة للشركات التي تحتاج مثل هذه الخدمات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأخذ في الاعتبار مزايا التركيب السلسة والبسيطة منخفضة التكلفة.