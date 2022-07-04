في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم في سحب الدانة عن شهر يونيو الماضي، وهم: هاله عبدالرزاق قدومي، وجواد جاسم علي، وجاغديس وران منون، ونايف بديع عبدالله، ومحمد عبدالله الوزان، وعادل أحمد الصراف، وآلاء محمد القطان، وعامر سالم مدخر، وشعاع حبيب العراده، والزين يوسف حجي.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيران سنويا، إذ يمنح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار في 21 يوليو المقبل و1.5 دينار في السحب السنوي الكبير الذي سيعقد في 19 يناير 2023.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.