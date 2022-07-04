قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، إن المؤشر الخليجي تراجع للشهر الثاني على التوالي في يونيو 2022 مقتفيا أثر الأسواق العالمية التي منيت بأداء ضعيف نظرا لاستمرار شبح التضخم والركود ومساهمتهما في تعزيز مخاوف المستثمرين.



وسجل مؤشر مورغان ستانلي الخليجي تراجعا حادا تخطى معدل التراجع الذي سجله الشهر الماضي بفقده نسبة 9.0% من قيمته في يونيو 2022، وتفوقت خسائره على معظم أسواق الأسهم العالمية الأخرى.



وظل الأداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي سلبيا في الغالب، إذ تراجع أداء المؤشر العام للسوق السعودية بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.8%، تبعه كل من مؤشري بورصة أبوظبي وبورصة قطر بخسائر شهرية بلغت نسبتها 6.8% و5.6%، على التوالي. من جهة أخرى، كانت عمان السوق الوحيدة التي أنهت تداولات الشهر بمكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.2%.



وتراجعت أنشطة التداول في البورصات الخليجية للشهر الثالث على التوالي في يونيو 2022 على خلفية التراجعات التي شهدتها كافة بورصات المنطقة، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي 56.2 مليار دولار في يونيو 2022 مقابل 64.9 مليار دولار في مايو 2022، مسجلة بذلك تراجعا شهريا قدره 8.7 مليار دولار أو ما يعادل 13.5%.



وجاءت السعودية في الصدارة من حيث القيمة المطلقة لأنشطة التداول والتي بلغت 38.1 مليار دولار خلال الشهر مقابل 44.5 مليار دولار في مايو 2022، واحتلت بورصة الكويت المركز الثاني بتراجع أنشطة التداول بمقدار 1.0 مليار دولار لتصل إلى 4.3 مليار دولار.



بورصة الكويت



تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية في يونيو 2022 بعد ان شهدت معظم بورصات المنطقة والعالم أجمع خسائر واسعة النطاق. أما على صعيد مؤشرات السوق، شهد مؤشر السوق الرئيسي 50 أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 7.5%، حيث اتخذت الأسهم المدرجة ضمن هذا المؤشر اتجاها هبوطيا. وسجل كلا من مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام تراجعا شهريا بنسبة 5.0% و5.3%، على التوالي، وتبعهما مؤشر السوق الرئيسي بتسجيله لخسائر شهرية بنسبة 6.4% بنهاية شهر يونيو 2022.



وأثرت تلك الخسائر على أداء السوق منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، إذ يحتل مؤشر السوق العام حاليا المركز الثاني بتسجيله أعلى مكاسب سنوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2%. في حين بلغت مكاسب مؤشر السوق الأول 7.9%، وتراجع أداء مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.5%.



السوق السعودي



كانت البورصة السعودية هي الأكثر تراجعا هذا الشهر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2022 نظرا لتزايد العمليات البيعية على مستوى العالم والناجمة عن تركيز المستثمرين بصفة رئيسية على المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم. وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر دون مستوى 12 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، مغلقا عند مستوى 11.523.25 نقطة، بعد تسجيله لخسائر شهرية بنسبة 10.8%. كما أثر تراجع مؤشر السوق العام للبورصة السعودية على الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه والذي يصل الآن إلى 2.1%.



أسواق الإمارات



تخلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام عن مركزه الريادي كأفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2022 ليحتل المركز الثاني كأسوأ الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2022 مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 6.8% ومغلقا عند مستوى 9.374.7 نقطة، إلا ان مؤشر السوق ما يزال محتفظا بريادته على مستوى البورصات الخليجية من حيث المكاسب منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه عند نسبة 10.4%.



وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي أقل معدل تراجع على مستوى البورصات الخليجية خلال شهر يونيو 2022. إذ تراجع مؤشر السوق للشهر الثاني على التوالي وفقد نسبة 3.7% من قيمته ليغلق عند مستوى 3.223.29 نقطة بعد أن شهد تراجعات شديدة بمنتصف الشهر. وجاء هذا الانخفاض على خلفية تراجع سبعة من أصل تسعة مؤشرات قطاعية خلال الشهر بما في ذلك القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبرى مثل العقار والخدمات المالية والاستثمارية والاتصالات.



بورصة قطر



سجلت بورصة قطر ثالث أعلى معدل تراجع شهري للشهر الثاني على التوالي في يونيو 2022، إذ أنهى مؤشر السوق تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 12.191.3 نقطة بتراجع بلغت نسبته 5.6%. كما سجل مؤشر قطر لجميع الأسهم انخفاضا بنسبة 5.7%، مما يشير إلى اتساع نطاق الأداء الضعيف على مستوى السوق. وفي ظل التراجع الذي شهدته البورصة القطرية في يونيو 2022، انخفض أداء المؤشر العام لبورصة قطر منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه إلى 4.9%.



سوق البحرين



تراجع اداء بورصة البحرين للشهر الثالث على التوالي في يونيو 2022 مسجلة انخفاضا بنسبة 4.2% فيما يعزى بصفة رئيسية لتراجع ستة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية. وأدت الخسائر التي شهدتها البورصة خلال يونيو 2022 إلى تقليص مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه إلى خانة الآحاد لتصل إلى نسبة 2.4%. وللشهر الثاني على التوالي، سجل قطاع المواد الأولية أعلى معدل تراجع شهري بفقده نسبة 7.5% من قيمته، تبعه كل من مؤشري الخدمات المالية وقطاع الاتصالات بانخفاضهما بنسبة 3.9% و3.4%، على التوالي.



بورصة عمان



بعد أن تراجع أداء البورصة العمانية هامشيا على أساس شهري الشهر الماضي، كانت الرابح الوحيد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2022. وسجل مؤشر سوق مسقط نموا هامشيا بنسبة 0.2% خلال شهر يونيو 2022 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.122.56 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، تراجع اداء كل من مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة خلال الشهر بنسبة 1% و4.5% وصولا إلى 1،566.6 و5.759.3 نقطة، على التوالي.