twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الشامري الاثنين 2022/7/4 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2192 A+ A- استمع المعرس حمد عبدالله الشامريالفريق م.ثابت المهنا مباركاأحمد الحسينان وسالم الحسينان وأحمد العريج وعبدالرحمن الحسينان يباركون(زين علام)جرمان العجمي وعبدالله بن جرمان يهنئانجد العروس فالح بن مشعل آل صبحان والزميل سعد الحرملأنور الجناعي مهنئاد.أمين المهنا يبارك للمعرس ووالدهتهنئة من الأصدقاء للمعرس ووالده وعمه خالد الشامري وشقيقه بدر الشامريعلي عناد العنزي مهنئاالمعرس متوسطا والده عبدالله الشامري والزميل سعد الحرمل وفهد سعد الحرمل وعمه خالد الشامريطارق الشامري يبارك للمعرس ووالدهسعد العجمي يباركعبدالله الطريجي وعبدالله العنجري يهنئانمحمد الشمالي وجاسم الشرقاوي يباركانصبيح العيدان وخال المعرس أحمد المطر يباركان للمعرس ووالدهفيصل الكندري ومشعل المشعل يباركانناصر العتيبي مباركاغانم الغانم مباركاوليد تسابحجي مهنئاالزميل سعد الحرمل متوسطا المعرس ووالدهعمر النعيمي وأحمد العريج يباركانالمعرس حمد عبدالله الشامري وشقيقه بدر الشامريمحمد بن صبحان وفالح بن صبحان وعبدالله بن صبحان ومشعل بن صبحان يباركونوائل سالمين مهنئامساعد العليوي مع المعرس حمد الشامريالأصدقاء يهنئون المعرس حمد عبدالله الشامريعلي الشريفي يهنئ حمد الشامريالمعرس ووالده مع أبناء العم في لقطة تذكاريةالمعرس حمد عبدالله الشامري متوسطا الأهل في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدة احتفل عبدالله سيف الشامري بزفاف نجله حمد، وأقام بهذه المناسبة حفلا حضره جمع من الشخصيات والأهل الأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.