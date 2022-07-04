احتفل عبدالله سيف الشامري بزفاف نجله حمد، وأقام بهذه المناسبة حفلا حضره جمع من الشخصيات والأهل الأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.