عبدالهادي العجمي



دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المواطنين إلى الالتزام بالتسجيل في الخدمة الوطنية العسكرية خلال مدة أقصاها 60 يوما ممن بلغ سن 18 عاما.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي أمس إن المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2015 تنص على أن كل كويتي من الذكور أتم سن الـ 18 عاما عليه أن يبادر بالتسجيل في الخدمة خلال مدة أقصاها 60 يوما تجنبا للمساءلة والعقوبات المقررة بقانون الخدمة الوطنية.



وأوضحت أن التسجيل بالخدمة الوطنية العسكرية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.kns.gov.kw على أن يتم بعد ذلك استكمال المستندات المطلوبة في مراكز التسجيل بالمحافظات.