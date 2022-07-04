نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الكويت تجمعا لخريجي الكلية من الدفعة الأولى حتى الوقت الحالي، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي والعميد الأسبق د.جواد بهبهاني والمدير الإداري جواد الغريب ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والمحتفى بهم.



وقال القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي إن هذا التجمع يعد الأول من نوعه على مستوى الكلية، يهدف إلى مد جسور التواصل مع وبين أكبر عدد من خريجي الكلية على مدى السنوات السابقة، لاسترجاع ذكريات الدراسة وتقوية أواصر الزمالة والصداقة خاصة مع ضغوط العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص، مقدما شكره الجزيل لمن حضر وكذلك لمن يتمكن من الحضور والمنظمين للفعالية وإلى شركة نون الطبية لدعمها ومساهمتها في إنجاح هذا التجمع.