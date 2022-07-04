مجتمع «تكنوسوفت» يجمع بين العمل الواقعي والافتراضي ويضم نخبة من القيادات التربوية

عبدالعزيز الفضلي



أعلنت مسؤول فريق «تكنوسوفت الكويت» الموجه الفني للحاسوب بوزارة التربية الجازي العتيبي انتهاء الفريق من تدريب أكثر من 64 ألفا من معلمي وزارة التربية إضافة إلى تدريب 586 موجها فنيا على طرق استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في التعليم عن بعد، مؤكدة ان هؤلاء أصبحوا نواة لتدريب زملائهم في الميدان لنشر ثقافة المعرفة التكنولوجية وتوظيف استخداماتها في مجال التعليم الإلكتروني الذي ساهم في منع توقف التعليم خلال جائحة «كورونا».



وقالت العتيبي في ملتقى «مجتمع تكنوسوفت التعليمي 2022» الذي أقيم على مسرح رابط أعضاء التدريس أمس إن مجتمع «تكنوسوفت» يعتبر الأول في الكويت الذي يجمع بين العمل الواقعي والافتراضي، مشيرة إلى أنه يضم نخبة من المدربين من القيادات التربوية الطامحين بجدية إلى المساهمة في تطوير الأداء المهني لجميع منتسبي وزارة التربية.



وأضافت العتيبي: في الأعوام الأخيرة انتشر على مستوى العالم ما يسمى بالمجتمعات التعليمية الافتراضية والتي ينتسب إليها المهتمون من مختلف الدول لتبادل الخبرات والارتقاء المهني والحصول على شهادات معتمدة، مشيرة إلى أن «تكنوسوفت» الكويت انطلق منذ 2015 بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» حيث قام بنشر الثقافة التكنولوجية بين المعلمين وحصل 103 منهم على شهادة معلم خبير، موضحة ان «تكنوسوفت» مجتمع تطويري تدريبي تشاركي يهدف إلى تبادل الخبرات وتحسين الممارسات المهنية للمنتسبين داخل بيئة العمل والتي تركم على إنتاج المعرفة وصقل مهارات التعلم أكثر من التعليم التلقيني.



وأشارت إلى أن الفريق قام بتفعيل برامجه خلال جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد اذ تم تدريب جميع العاملين من هيئات تعليمية وإشرافية على توظيف واستخدام التكنولوجيا بالتعليم، حيث تم تدريب معلمي المراحل التعليمية من الرياض وحتى الثانوية على طرق استخدام برامج التعليم عن بعد ومنها «Teams» إضافة إلى تدريب 216569 طالبا وطالبة وتعليمهم على كيفية الاستفادة من برامج التعليم عن بعد والمذاكرة من خلالها.



وذكرت أن الفريق ساهم كذلك في عقد سلسلة من الدورات التدريبية المختصة للمرشـحيــن للــوظائف الإشرافية قدمها قياديون من الوزارة، حيث حضر الدورات 3000 متدرب.