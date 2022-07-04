يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه على مدار العام بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة ومنحهم تجربة مصرفية مميزة، وبمناسبة الاستعداد لموسم السفر يوفر البنك لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة والخدمات المصرفية للعائلة خصومات حصرية تصل إلى 50% على منتجات شركة «Samsonite» لمدة 10 أيام تبدأ من 1 وحتى 10 الجاري.

وللاستفادة من العرض، يجب على العملاء الدفع باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة، والتي تشمل: بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني الائتمانية، بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، بطاقة Visa Infinite الوطني- الخطوط الجوية الكويتية «نادي الواحة» الائتمانية، بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية، بطاقة Visa Signature الوطني- الخطوط الجوية الكويتية «نادي الواحة» الائتمانية وبطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بفروع «سامسونايت» المتواجدة في مارينا مول، الأفنيوز والكوت مول بالإضافة إلى مول 360.



وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: «نحرص دائما على مواكبة احتياجات عملائنا وضمان تقديم خدمات مصرفية استثنائية لهم، ومنحهم تجربة مليئة بالعروض والمكافآت الحصرية لجميع أفراد العائلة ومن مختلف الشرائح لتلبية الاحتياجات المناسبة لنمط حياتهم».



وأضاف العبدالله أن البنك يحرص دائما على استفادة عملائه من العلاقات القوية التي تربط البنك بالمؤسسات في كل الأنشطة والقطاعات المتنوعة وبما يسهم في حصولهم على عروض ومكافآت حصرية متنوعة إلى جانب ما يوفره لهم الوطني من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.



وأكد العبدالله: «نحن على تواصل بصورة مستمرة مع عملائنا للتعرف على تطلعاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال خدمات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أسلوب حياتهم وتمنحهم تجربة مصرفية أكثر ثراء».



وتعد بطاقات Visa الوطني الائتمانية الطريقة المثلى لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، خاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، برنامج مايلز الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان.



ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثنائية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ومنها الحصول على مدير علاقات عملاء متخصص، وكذلك أفضل البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى حلول استثمارية متنوعة مثل خدمة «سمارت ويلث»، وخدمات الكونسيرج الممتازة، والخدمة المصرفية المنزلية من الوطني التي تتضمن توصيل الأموال للعملاء أينما كانوا.

كما يعد بنك الكويت الوطني هو البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم الخدمات المصرفية للعائلة الممتازة.