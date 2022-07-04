احتفلت دار بيار كاردان بمؤسسها الراحل الشهير الذي صادفت السبت ذكرى ميلاده المائة، مع عرض في قصره في البندقية، وسط رغبتها في إعادة إطلاق إمبراطورية تعتمد على جملة من تصاريح الامتياز.



واستضاف قصر «بالاتزو كابراغادين» المملوك لدار بيار كاردان، السبت عرضا استعاديا لأزيائه الاستشرافية، ولمجموعة جديدة أنجزتها استديوهاته وتتميز بطابعها الصديق للبيئة.



ولم يكن المصمم الشهير الذي توفي نهاية سنة 2020 عن 98 عاما، يحب أن «يحتفل بعيد ميلاده»، لكنه كان بلا شك ليتحمس للاحتفال بعامه المائة، على ما يروي قريبه والمدير العام للشركة المسؤولة عن إدارة أعماله رودريغو بازيليكاتي كاردان لوكالة فرانس برس.