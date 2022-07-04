يرغب المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن فريقه الحالي مان يونايتد الانجليزي هذا الصيف إذا تلقى «الشياطين الحمر» عرضا مناسبا، حسبما أفادت تقارير صحافية.



وعاد البرتغالي البالغ 37 عاما إلى ملعب «أولد ترافورد» قادما من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، لكن على الرغم من نجاحه في فرض نفسه الهداف الأول ليونايتد في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز (18 هدفا)، إلا أن فريق «الشياطين الحمر» اكتفى باحتلال المركز السادس.



كما فشل يونايتد في حجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد وخرج خالي الوفاض من أي لقب، ما وضع «سي آر7»، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي يمتد عقده لعام آخر، بالإضافة إلى عام اختياري، في مواجهة احتمال اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى في مسيرته.



من ناحيته، يصر يونايتد على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفا في جميع المسابقات في الموسم الماضي، ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ على العمل معه.



أحرز رونالدو لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة خلال مروره الأول مع يونايتد لـ 6 سنوات، قبل أن يغادر إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 وثم يوفنتوس في عام 2018 في مسيرة زاخرة بالأهداف والألقاب.



ويتحضر لاعبو يونايتد الدوليون للالتحاق بتمارين الفريق في الأيام المقبلة قبل السفر إلى تايلند الجمعة لبدء جولتهم التحضيرية.