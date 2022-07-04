بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والسادسة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وبحرص البلدين الصديقين وسعيهما الدائم والمشترك لتعزيز أواصر العلاقات والارتقاء بأطر التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.