اعتماد قبول (7953) طالباً وطالبة للعام الجامعي المقبل 2022/2023 موزعين على جميع الكليات ولا زيادة في نسب القبول

الموافقة على القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023

الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة

الموافقة على تعديل المادتين (6 و8) من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية



الاء خليفه

ترأس مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي اجتماع مجلس الجامعة رقم (4/2022) اليوم الاثنين الموافق4/7/2022 والذي عُقِد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالخالدية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة.

وفي تصريح له عقب الاجتماع ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الأستاذ الدكتور مرضي عبيد العياش بأن مجلس الجامعة قد ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدّق المجلس على محضر الاجتماع رقم (3/2022) الذي عقد بتاريخ 6/6/2022، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (3/2022).

وأفاد أ.د. العياش بأن مجلس الجامعة اطلع على مقترح عمادة القبول والتسجيل بشأن القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023، حيث تمت الموافقة على المقترح.

وأشار إلى اطلاع المجلس على البيان المقدم من عمادة القبول والتسجيل بشأن الأعداد المقترحة لقبول الطلبة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي، مشيراً إلى موافقة المجلس على الأعداد المقترحة لقبول الطلبة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023، حيث اعتمد قبول (7953) طالباً وطالبة للعام الجامعي 2022/2023، مع تفويض مدير الجامعة في أي تغيير بالأعداد.



كما أقر مجلس الجامعة مقترح عمادة القبول والتسجيل بشأن القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023.

وأشار إلى موافقة المجلس على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة، والموافقة على مقترح تعديل المادتين (6 و8) من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية.

وأضاف أ.د. العياش أن المجلس وافق على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن تعديل ضوابط التحويل الإجباري لطلبة الكليات العلمية إلى الكليات الأدبية، كما وافق على مقترح تعديل المادة العاشرة من لائحة نظام المقررات (احتساب أفضل تقدير لمواد الإعادة).

وأشار إلى أن المجلس اطلع على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن الخطة السنوية للبعثات والتعيينات للعام الجامعي 2022/2023، كما اطلع على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن لائحة القواعد المنظمة لقبول الطلبة الأجانب في التخصصات المختلفة مقابل رسوم دراسية، وهي إحدى المبادرات العملية التي تستهدف تعزيز تصنيف جامعة الكويت كونها أحد مؤشرات التصنيف العالمية التي تتطلبها مؤسسات التعليم العالي، وقد وافق على كلا المقترحين.

وذكر أ.د. العياش أن مجلس الجامعة اطلع على التقرير المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة عن التدابير المتخذة لتنفيذ وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.



وأضاف أ.د. العياش أن مجلس الجامعة ناقش أيضاً عدداً من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.