مجلس الوزراء: تكليف "السكنية" بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل أي معوقات قد تواجه أيا من المشاريع الإسكانية

مجلس الوزراء: تكليف البلدية باستكمال جهودها في مشروع تجميل مدينة الكويت والمضي قدمًا بإجراءات مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها

مجلس الوزراء: تكليف هيئة الطرق باستكمال خطة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع شبكة سكك الحديد بالكويت واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في إنجازه

مجلس الوزراء: تكليف "المالية" (إدارة أملاك الدولة) بسرعة التنسيق مع البلدية لاستلام المواقع المخصصة لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص (لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة)

مجلس الوزراء: إخلاء نقعة الشملان خلال شهر من تاريخه من مستغلي السفن المتواجدة بها لغير أغراضها تمهيدًا لتصبح نقعة تراثية

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء.

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية.

مبتهلاً إلى البارئ عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمُن والبركات.

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، حيث أفاد أنه بالرغم من رصد ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في دولة الكويت إلا أن الوضع الصحي مستقر ولا يدعوا للقلق.

وقد دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ومشاريع القوانين باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/2022 ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.

قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل أية معوقات قد تواجه أيٍ من المشاريع الإسكانية.

وإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تسـريع وتيرة العمل والإنـجـاز لمشاريعها الإسكانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك لضمان توفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة وتقليص فترات انتظارهم.

قرر مجلس الوزراء التالي:

1)يعهد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسئولية الإشراف على متابعة تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية

)تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ كل ما من شأنه ترتيب الأوضاع القائمة والمتعلقة بنقل مشروع المدينة الترفيهية إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)

قرر مجلس الوزراء تكليف مؤسسة الموانئ الكويتية بما يلي:

أ - التنسيق مع بلدية الكويت لسرعة استلام موقع نقعة الشملان في ظل صدور قرار المجلس البلدي

ب - التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إخلاء نقعة الشملان خلال شهر من تاريخه من مستغلي السفن المتواجدة بها لغير أغراضها، تمهيدًا لتصبح نقعة تراثية

قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية بموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما تم بشأن وضع أنظمة تتبع حركة السفن بما يضمن التعرف على هويتها وتحديد مواقعها، بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية في دولة الكويت وتوفير الحماية اللازمة لسفن الصيد الكويتية

قرر مجلس الوزراء تكليف البلدية باستكمال جهودها في مشروع تجميل مدينة الكويت، كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من شركة الصالحية العقارية للقيام بالأعمال الاستشارية بتطوير شارع عثمان بن عفان بمنطقة الشرق ضمن مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت

استمع المجلس إلى العرض المقدم من بلدية الكويت حول المشاريع التالية:

-مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)

-مشروع تطوير الواجهة البحرية لساحل الصليبيخات

-مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد

وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الآلية المناسبة لطرح هذه المشاريع وتسويقها محلياً ودولياً بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية وتحقيق عوائد مالية للبلاد وإيجاد فرص عمل للكفاءات الوطنية

قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالمضي قدمًا بالإجراءات الخاصة بشأن مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة

قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع كل من (وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة) لوضع تصور شامل حول سبل تطوير وتنفيذ المشاريع بجزيرة فيلكا

قرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بأعمال الحزمة رقم (3) بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بهذا الشأن

كما قرر تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة جهودها الحثيثة بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة

على أن تقوم الوزارة بتكثيف التواصل والتنسيق المسبق مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى فيما يخص أيٍ من مشاريعها الحالية والمستقبلية، وبما يساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الحكومية وصولاً إلى مرحلة الإنـجـاز المنشود ودون وجود لأية عقبات قد تواجه أيٍ منها

قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بسرعة التنسيق مع بلدية الكويت لاستلام المواقع المخصصة لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص (لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة) شريطة بنائها خلال فترة زمنية محددة وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن

كما قرر تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسرعة تزويدها بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بسكن العمالة، وتقديمها بشكل متكامل إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفق قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن

وقرر تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها بالتنسيق مع المجلس البلدي لتخصيص المزيد من المواقع لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بغرض بيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص (لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة)

قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع في إنشاء وإنجاز الطرق والتقاطعات اللازمة لخدمة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (T2)

قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها المبذولة بشأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع شبكة سكك الحديد في دولة الكويت، واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في إنجاز مشروع مسار سكة الحديد

أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصيات لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن مرئيات وتقارير الجهات المعنية والاتحادات الغذائية الخاصة بتعزيز الأمن الغذائي، وقد وجه مجلس الوزراء اللجنة بسرعة الانتهاء من التقرير النهائي للجنة بعد موافاتها بالتقارير التفصيلية من الجهات المعنية بهذا الشأن