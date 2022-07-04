وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، بدلا من 14 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

ويغطى برنامج الدعم مختلف المحاور الأساسية للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن .45

وقالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، إن برنامج الدعم استحدث أربعة مخصصات جديدة هي مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل.

وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.

ويتضمن البرنامج علاوات بدل تضخم لدعم المواد الغذائية والكهرباء والماء والوقود.