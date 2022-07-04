بحماس شديد، قام حكم أبو البصل (64 عاما) بتمرينات إحماء استعدادا للمشاركة في سباق للمشي في عمان يوم السبت (2 يوليو تموز).

بالنسبة لأبي البصل، العمر مجرد رقم، ولا توجد حدود أمام ممارسة الرياضة التي تجعله يشعر ببهجة الحياة.

وقال أبو البصل وهو أب لستة أولاد وله ستة أحفاد "يعني العمر رقم ما ينتهي عنده حدود المفروض الروح، الشباب بالروح فأنت تعطي حافز لنفسك تستمر بالنشاط. شوف أحكيلك شغلة، الفرشة بتحب صاحبها الي بينام عليها بكيف عليها الواحد أي مرض أي إشي أقهره بالحركة يعني بتكون وضعك كتير رائع".

وأبو البصل كان من بين 400 مسن تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر شاركوا في سباق للمشي امتد لمسافة 2.5 كيلومتر في العاصمة الأردنية.

وقالت نوفير عليان، مديرة حسابات في شركة (تراك) المنظمة للفعالية إن الهدف من هذا الحدث هو تسليط الضوء على كبار السن وتشجعيهم على ممارسة الرياضة.

وعبرت مشاركة أخرى اسمها مريم الصباغ عن سعادتها بخوض هذا السباق. وقالت "والله يعني إنه هيك أثبت وجودي إنه أنا مالي كبيرة لا إنه في هيك روح رياضية وقد ما كبرنا يعني في قوة في نشاط نثبت وجودنا إنه نحنا يعني شئ مهم للمجتمع مو ضروري كبرنا نقعد بالبيت وخلص نستسلم للعمر لا".