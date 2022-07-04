يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غدًا /الثلاثاء/، مرحلة جديدة من بيع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويفتح الفيفا، الباب بداية من الغد أمام المشجعين، لشراء تذاكر مونديال قطر بنظام أسبقية الشراء، ليكون بمقدور المشجعين، حجز مقاعدهم مباشرة بعد سداد ثمنها حصريًا عبر موقع الاتحاد الدولي المخصص لبيع التذاكر.

وتمتد هذه المرحلة حتى 16 أغسطس المقبل، ضمن المراحل النهائية لعملية بيع تذاكر هذه النسخة من المونديال بعد نفاد قرابة مليون و800 ألف تذكرة خلال المراحل السابقة.

ويعتزم الفيفا وفق بيان صادر عنه، وضع قوائم احتياطية لطلبات المشجعين على التذاكر، حال تجاوزت مستويات الطلب، العدد المتاح من تذاكر المباريات.

وأوضح البيان أن التذاكر المقرر طرحها في تلك المرحلة، تشكل الغالبية العظمى من الرصيد المتبقي لتذاكر المونديال، خاصة في ظل ما شهدته المراحل السابقة من إقبال يقدر بنحو 40.5 مليون طلب.