بدأ صناع مسلسل "البيت بيتي"، الاجتماعات التحضيرية لانطلاق تصوير الجزء الثاني من المسلسل، عقب عيد الأضحى المبارك.

وأعلن بطل المسلسل الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، عزمه تصوير الجزء الثاني من مسلسل الرعب الكوميدي "البيت بيتي"، حيث كتب، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظروا الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي".

وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا جماهيريا طوال فترة عرضه، وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومصطفى خاطر، وميرنا جميل، ومحمود حافظ، وعدد من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأشباح، بينما يحاول "بينو" الذي يجسد دوره مصطفى خاطر، و"كراكيري" الذي يجسد دوره كريم محمد عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.