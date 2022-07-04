حظيت أغنية المطرب صابر الرباعي "سلملي" التي طرحها أواخر الشهر الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت 3 ملايين و199 ألفا و200 مشاهدة بعد 11 يوما من طرحها.

وواصل صابر الرباعي الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، واحتفل بتخطي الأغنية حاجز الـ 3 ملايين على اليوتيوب.

وأصدر الرباعي الأغنية يوم 23 يونيو الماضي، عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.

وأحيا المطرب صابر الرباعي حفلاً غنائيًا في جدة بالسعودية، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة النجم جورج وسوف قدما خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي حققت نجاحا خلال مشوارهما الغنائي.

وكانت آخر أعمال الرباعي، أغنية "ورحمة قلبي"، التي طرحها نهاية العام الماضي عبر "يوتيوب" وهي كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين وتوزيع وميكس موسيقي كريم عبد الوهاب