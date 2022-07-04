أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم /الإثنين/، انتقال الدولي البرازيلي جابريل جيسوس، مهاجم فريق نادي مانشستر سيتي، إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم بشكل رسمي، وبعقد طويل الأمد.

وذكر النادي على موقعه الرسمي أن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا ينضم إلى صفوف الفريق بعد أن أثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة عندما سجل 95 هدفا في 236 مباراة بجميع المسابقات خلال مواسمه الخمسة في مانشستر.

وتابع أن جيسوس وقع على عقود انتقاله إلى آرسنال بعقد طويل الأمد دون تحديد سنة انتهائه، بعد 5 سنوات مع مانشستر سيتي سجل خلالها 95 هدفا في 236 مباراة في جميع البطولات كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة ثلاث مرات.

وبعد أن أكمل انتقاله من مانشستر سيتي، ظهر جابرييل جيسوس في جولة حول لندن كولني واستاد الإمارات، الملعب الرئيسي للنادي، لأول مرة كلاعب في أرسنال.

وحسم نادي آرسنال سباق ضم اللاعب البرازيلي الذي تنافس فيه مع كبار الأندية وخاصة نادي توتنهام الذي عرض أربعة لاعبين لنادي مانشستر سيتي للحصول في المقابل على خدمات اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس، وذلك بهدف منع نادي آرسنال من المضي قدما في توقيع اللاعب.