أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال العام المالي /2021 2022 سجلت "أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة" على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 32ر1 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي، بقيمة 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وقال ربيع، في بيان نشرته هيئة قناة السويس عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2021/2022 رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22 الفا و32 سفينة مقابل عبور 19 ألفا و47 سفينة خلال العام المالي /2020 2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 7ر15 %.

وأشار إلى أن إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بلغت 32ر1 مليار طن خلال العام المالي /2021 2022، مقابل 19ر1 مليار طن خلال العام المالي /2020 2021 بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 9ر10 %.

ولفت إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي /2021 2022 ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة قدره سبعة مليار دولار، مقابل 8ر5 مليار دولار خلال العام المالي /2020 2021 بزيادة قدرها 2ر1 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 7ر20 %.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي "تعد انعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الاوكرانية".

وشدد الفريق ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية "أثبتت بما لايدع مجالا للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا".

وكشف الفريق ربيع عن زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي /2021 2022، لافتا في هذا الصدد، إلى تصدر سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية وفقا لإجمالي الحمولات العابرة ونسبتها من الإيراد المحقق حيث عبرت 5520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 4ر3 مليار دولار خلال العام المالي /2021 2022 وهو ما يفسره قيام العديد من الخطوط الملاحية بإضافة خدمات ملاحية جديدة عبر القناة.

وأشار إلى أن سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية حيث عبرت 6327 سفينة صب بإجمالي حمولات صافية قدرها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 3ر1 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة لاسيما المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية لهذه الدول.

‏وأضاف أن ناقلات البترول احتلت المركز الثالث من حيث أهميتها النسبية حيث عبرت 5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 2ر1 مليار دولار في تلك الفترة تأثرا بتحسن الطلب على البترول الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى.

وأشار إلى عبور 886 ناقلة غاز طبيعي مسال بإجمالي حمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، كما شهدت قناة السويس عبور 1959 سفينة بضائع عامة و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.