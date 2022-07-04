صدرت أوامر إخلاء جديدة لآلاف السكان في سيدني، أكبر مدن أستراليا، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة عدة ضواحي في المدينة في حين حذر المسؤولون من استمرار الطقس السيء خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يتسبب نظام الضغط المنخفض المكثف قبالة الساحل الشرقي لأستراليا في هطول مزيد من الأمطار الغزيرة طوال اليوم الاثنين عبر المناطق الجنوبية من نيو ساوث ويلز بعد أن تعرضت عدة أماكن في الولاية لأمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويهدد هطول الأمطار الغزيرة مع ارتفاع منسوب المياه في السدود والأنهار بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية حيث اقتربت مستجمعات الأنهار بالفعل من طاقتها الكاملة بعد أن هيمنت ظاهرة النينا، التي ترتبط عادة بزيادة هطول الأمطار، على الساحل الشرقي لأستراليا خلال العامين الماضيين.

بدأ سد واراجامبا، مصدر المياه الرئيسي في سيدني، بالفيضان بشكل كبير. وتم تنفيذ حوالي 70 أمر إخلاء في سيدني حيث حثت السلطات الناس على مغادرة منازلهم قبل أن يجدوا أنفسهم بلا كهرباء.

وبينما يواجه عشرات الآلاف الإجلاء، زاد الشعور بالإحباط في نورث ريتشموند وويندسور في غرب سيدني بعد أن غمرت الفيضانات المنازل هناك للمرة الثالثة هذا العام.