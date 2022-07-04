أكد المطرب رامي صبري أن أغنية "انتي جنان"، المقرر طرحها يوم الخميس المقبل، جديدة عن المسموع تماما من حيث الكلمة واللحن.

وقال صبري - في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، "انتي جنان أغنية جديدة عن المسموع تماما من حيث الكلمة واللحن، وهي من توزيع جلال الحمداوي، وهو موزع مغربي عربي عالمي"، ووصف الأغنية بأنها "صيفية مبهجة".

وروج رامي صبري اليوم للأغنية الجديدة معلنا طرحها على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، وهي من كلمات إسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع جلال الحمدواى.

وكان صبري قد نشر يوم الخميس الماضي الإعلان الرسمي للأغنية، حيث ظهر في شكل جديد ومختلف وأدى مقطعا من كلمات الأغنية.