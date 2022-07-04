رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الانتقادات الموجهة إلى أسلوبه التواصلي بدعوى أنه لا يرغب في إعطاء وعود جوفاء.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" أنا مقتنع أنني محق في ألا أكون من الساسة الذين يقدمون كل أسبوع إعلانا لا يتحقق منه 90%".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن من "الضروري أن يراعي المرء في الإعلانات التي يقدمها أن تتحول إلى شيء بعد ذلك" مشيرا إلى أن أوقات الأزمات ليست هي الوقت المناسب " للناس الذين يقولون باستمرار أي شيء بل هي الوقت المناسب للناس الذين يعملون على اتخاذ قرارات جذرية".

ويواجه شولتس اتهاما بأنه لا يعلن عن سياسته بشكل كاف.

ونفى المستشار أيضا في المقابلة اتهاما له بأنه يتصرف بشكل متعجرف في بعض الأحيان في مرات ظهوره الرسمي وقال:" لا أعتقد أن الأمر كذلك ولهذا فإنني لا أشاطر هذا التقدير".

كان هذا الاتهام وُجِّه إلى شولتس على وجه الخصوص بسبب طريقة رده على سؤال من صحفية في ختام مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو البافاري يوم الثلاثاء الماضي.

كانت صحفية من مؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية سألت شولتس في المؤتمر عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا والتي كانت موضوعا مطروحا على القمة وقالت له:" هل يمكنك أن تحدد أية ضمانات أمنية هذه؟".

ورد شولتس مبتسما قائلا "نعم" وبعد سكتة قصيرة قال "يمكنني" وبعد سكتة طويلة قال "هذا كل شيء"؛ وربما كان يقصد من ذلك أنه لن يرد بأكثر من ذلك، وقد قوبل تصرف شولتس بعد ذلك بانتقادات على شبكة الإنترنت حيث جرى اتهامه بالعجرفة.

ودافع شولتس عن إجابته قائلا إنه أجاب بالفعل على هذا السؤال في نفس المؤتمر في وقت سابق " وإذا تم السؤال بعد ذلك للمرة الثالثة، فيمكنك أن تقول أحيانا: لقد أجبت على هذا بالفعل".

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان تصرفه مع الصحفية يتوافق مع الاحترام الذي تصوره عن نفسه كـ "مستشار للاحترام" (كانت كلمة الاحترام هي المصطلح المركزي في حملة شولتس الانتخابية)، قال شولتس:" عندما أتحدث عن الاحترام، فأنا بالطبع أعني الناس الذين يشتغلون بجد ويعملون كل يوم من أجل إتاحة الذهاب إلى المطاعم ومن أجل نجاح تنظيف المدينة ومن أجل أن يعمل كل شيء في المصانع وفي محلات تجارة التجزئة وفي مستشفياتنا ومؤسسات الرعاية، وهم الأشخاص الذين يجب تحسين مدفوعاتهم".

ورأى شولتس أن الاحترام أيضا له علاقة بطريقة تعامل الناس مع بعضهم البعض.