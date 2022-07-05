أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن خدمة توفير «العيادي» داخل أفرعه المنتشرة في محافظات الكويت، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، كما قام بالمشاركة في مبادرة توفير أجهزة للسحب الآلي داخل كل من مجمع الأفنيوز، ومول 360، والكوت مول والتي تسمح بسحب أوراق نقدية من كل الفئات (1، و5، و10، و20) دينارا، نظرا للطلب المتزايد من قبل المواطنين لتوزيعها كعيادي.



وبهذه المناسبة، أكد مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد - رئيس قسم الخدمات المصرفية المميزة في KIB، فيصل الشويرد: باعتبارنا «بنك للحياة»، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نقدم خدمة توفير العيادي لعملائنا في أفرع البنك المنتشرة في جميع محافظات الكويت وخلال أوقات العمل الرسمية للبنك، لنشارك عملاءنا فرحة الاحتفال بالعيد مع أقاربهم وأحبائهم، حيث نتطلع دائما إلى إثراء تجربة عملائنا المصرفية، على اختلاف شرائحهم وفئاتهم، بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري.



كما أكد الشويرد أن مشاركة KIB في خدمة توفير العيادي في المجمعات التجارية، تأتي ضمن إطار المشاركة في مبادرة «عيديتي» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حيث تم تزويد الأجهزة بأوراق نقدية جديدة من الفئات المذكورة، ليتسنى توفيرها للجمهور داخل ثلاثة من أبرز المجمعات في الكويت، مشيرا أن هذه الخدمة قد لاقت مسبقا ترحيبا واسعا من قبل الجمهور، إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية، لاسيما الفئات التي لا تتوافر بالعادة عبر أجهزة السحب الآلي الأخرى، وقد جاءت مشاركة KIB ضمن هذه المبادرة حرصا على تقديم قيمة مضافة تعزز من تجربته الاستثنائية التي يطمح دائما إلى تقديمها إلى عملائه.