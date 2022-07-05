تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي، أعلنت إدارة الأفنيوز عن توفير 10 أجهزة للسحب الآلي لصرف «العيادي» من أوراق النقد الجديدة بمختلف الفئات من الدينار الكويتي، وذلك في القبة الثانية من منطقة سكند أفنيو ومنطقة غراند بلازا، والتي تستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 11 يوليو 2022.



وقد أوضحت إدارة الأفنيوز أن هذه الخدمة التي تقدم بالتعاون مع بنك الكويت المركزي قد لاقت ترحيبا وإقبالا من الزوار خلال الأعوام الماضية، حيث تحرص إدارة الأفنيوز دائما على توافر هذه الخدمة للزوار مباشرة بهدف مشاركتهم فرحة العيد، وتسهيل وسرعة الحصول على العيادي، كما تساعد على الاستجابة لزيادة الطلب المتوقع على أوراق النقد الجديدة، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى لتوزيعها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وإذ تهنئ إدارة الأفنيوز كل الزوار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتمنى بأن تعم المناسبات السعيدة دائما عليهم.