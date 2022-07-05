يسعى بنك الكويت الوطني دائما إلى ابتكار أحدث الحلول التمويلية ومنح عملائه تجربة تسوق فريدة تناسب تطلعاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، وفي هذا الإطار أطلق البنك عرضا مميزا يمكن عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية المؤهلة من سداد مشترياتهم بالتقسيط بفائدة 0% من باقة مختارة من المتاجر والعلامات التجارية الرائدة.



يمكن لعملاء بنك الكويت الوطني التمتع بتجربة تسوق استثنائية مع عرض الشراء والسداد على أقساط لمدة 12 شهرا دون فائدة من نقاط البيع مباشرة أو التسوق عبر الإنترنت، من قائمة المتاجر المحددة في العرض.



يتعين على حامل البطاقة الائتمانية اختيار عرض التقسيط بفائدة 0% قبل الدفع لدى نقاط البيع أو عبر الموقع الإلكتروني لدى المتاجر المختارة، حيث ستتم إضافة القسط الشهري الخاص بالعرض إلى الأقساط المستحقة على البطاقة الائتمانية، وبذلك يكون المبلغ المطلوب سداده للبنك يمثل مجموع المشتريات.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: نحرص على ابتكار أفضل الحلول التمويلية المرنة التي تلبي احتياجات كل عملائنا، ونسعى إلى إطلاق المنتجات والعروض والخدمات الجديدة التي تلبي تطلعاتهم وتوفر لهم تجربة مصرفية متكاملة.



وأضاف: لدينا علاقات راسخة مع كبرى المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، ونسعى من خلال هذه العلاقات إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء بما يمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات، وفي هذا الإطار، يتعاون بنك الكويت الوطني مع «غايت آبل» كأول المتاجر التي توفر هذا العرض، بينما ستنضم المزيد من المتاجر إلى القائمة قريبا.



وأكد النصف أن الوطني وقبل أن يطلق أي خدمة، يحرص على اجراء العديد من الدراسات التي تعتمد على الطرق العلمية وتحليل البيانات للتأكد من تلبيتها احتياجات العملاء وتطبيقها لأكثر المعايير العالمية تقدما.



من جانبه، قال عامر الأنصاري، الشريك الإداري لمجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة: يشرفنا في متجر «غايت آبل» أن تتاح لنا الفرصة للدخول في شراكة مع بنك الكويت الوطني لتقديم هذه الخدمة الجديدة.



وأضاف: إن خدمة السداد المرن من الوطني ستمثل بالتأكيد قيمة مضافة لعدد كبير من عملائنا الأعزاء في الكويت، وتأتي هذه الخدمة في الوقت المناسب، حيث ستمنح عملاء متجر «غايت آبل» الحاليين والمستقبليين مزيدا من السهولة والراحة في شراء جميع احتياجاتهم من منتجات شركة Apple.



وتأكيدا على تجربة التسوق الفريدة والاستثنائية التي يحصل عليها عملاء بنك الكويت الوطني، فقد فاز البنك مؤخرا بالجائزة الذهبية من سمارتيز «SMARTIES» عن خدمة إشعارات الوطني.



ويعد بنك الكويت الوطني البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم خدمة الإشعارات المميزة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل ما يعكس تفوقه في تقديم حلول مبتكرة تساهم في راحة العملاء وتلبية احتياجاتهم بعناية والوقوف على تفاصيل تفضيلاتهم والوصول إليهم في التوقيت المناسب أثناء التسوق لتقديم العروض المتاحة وفقا لما يناسب كل عميل على حدة.