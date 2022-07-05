أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في حملة «فرحة الـ 22» لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية، وقد أجرى البنك سحبه الأول على الجوائز القيمة يوم الأحد الماضي لجميع مستخدمي بطاقاته الائتمانية المؤهلة محليا أو دوليا للفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022.



وقد حالف الحظ 11 فائزا لربح جوائز قيمة ومتنوعة من بنك برقان، شمل ذلك حصول 3 فائزين على جائزة قيمة من مكافآت برقان تمثلت بأميال الخطوط الجوية القطرية (Avios).

وحصل الفائز الأول على 3 ملايين Avios، تبعه الفائز الثاني بـ 2 مليون Avios، والفائز الثالث حصل على 1 مليون Avios، إضافة إلى 8 عملاء آخرين حصلوا على أجهزة iPhone. ولاتزال فرصة الفوز متاحة لدخول السحب الثاني على نفس الجوائز لرابحين جدد في تاريخ 31 يوليو 2022.



وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:



٭ الفائز الأول: خالد الشراد، بـ 3 ملايين Avios.



٭ الفائز الثاني: الشيخة حصة الصباح، بـ 2 مليون Avios.



٭ الفائز الثالث: ذكريات المطيري، بـ 1 مليون Avios.



والفائزون بأجهزة iPhone، هم:



محمد حسني نصر الله، فيصل البصمان، فيصل المطيري، أبرار محمد، منصور خالدي، مساعد الهويدي، بسام الصقران، عبدالعزيز الفيلكاوي.



من جانبه، علق ساكت جاجو، رئيس دائرة البطاقات في بنك برقان بقوله: حرصنا من خلال حملة صيف برقان 22 على تعزيز التجربة المصرفية الشاملة لعملائنا عبر مكافأتهم بمزايا إضافية بمجرد استخدامهم لبطاقات ماستركارد الائتمانية من برقان، واعتمدنا مبدأ التركيز على اهتماماتهم الحقيقية أثناء اختيارنا للجوائز التي سيحصلون عليها.