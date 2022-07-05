أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لـ 10 رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: سعاد علي عبدالله الجديع، إبراهيم سعد عيد الغريب، لينا صبحي مراد، أسيل فيصل خيران الزامل، نسيبة عبدالله أحمد الهنيدي، بدر ماجد بدر المطيري، فيصل صياح فيصل الزعبي، سويلم محياء عيد الرشيدي، فاطمة طرقي عطوان العنزي، جمعان حجي عبد الهادي العازمي.



أما سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي»، فقد توج كل من: إبراهيم سالم أبوبكر باعلوي، رغد فايز فالح العازمي، غدير عزمي أحمد عبدالرزاق، محمد فؤاد حميد مظفر، يمان مؤتمن محمد الجاهوش.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.