في أعقاب الإعلان عن تغيير اسمها إلى مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة الكويتية، تعيد المجموعة ترتيب أقسام قيادتها وعملياتها لدعم رؤيتها الجديدة تحقيقا لأهدافها الإستراتيجية الخمسة وضمان تنفيذها.



فبعد إعلانها عن تصنيف الأعمال إلى 3 قطاعات مختلفة، وهي: الساعات والمجوهرات، الموضة، والتكنولوجيا، قامت المجموعة بتعيين فريق قيادة متخصص للإشراف على العمل وضمان المرونة الإستراتيجية والتشغيلية.



وتأتي عمليات إعادة الهيكلة هذه لتتماشى مع خطط مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة لتعزيز حضورها في السوق والتكيف السريع مع ما يشهده قطاع تجارة التجزئة الفاخرة من سرعة في التحول لضمان وضع احتياجات عملائها في المقدمة، كما يتماشى هذا التحول أيضا مع خطط المجموعة لاكتساب المزيد من العلامات التجارية الفريدة في المستقبل القريب التي تشاركها رؤيتها.



وبهدف الارتقاء بمجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة وتحقيق مزيد من النجاح من خلال نموذج العمل الجديد، تحظى المجموعة بدعم وائل شربجي بصفته رئيس قسم العمليات، وقد كان يشغل سابقا منصب المدير العام.



فبعد أن عمل مع المجموعة منذ عام 1992، سيتولى وائل مهمة دعم افتتاح متاجر جديدة في جميع أنحاء المنطقة، وسيساهم بول كوبيليان الرئيس الإقليمي لقطاع التجزئة سابقا في النمو الإستراتيجي للمجموعة كرئيس قسم التجارة، أما كريستيان الأنصاري التي بدأت مع فريق ترافلغار الأساسي منذ عام 1999 ولعبت دورا كبيرا في الارتقاء بقطاع الموضة فستواصل تمهيد الطريق لمزيد من التقدم من خلال توليها دور المديرة الإبداعية للمجموعة.



وسيتولى نيكولا ويلش منصب رئيس قسم التجزئة بعد أن أنهى عشر سنوات مع مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة سابقا كرئيس للأعمال، أما سويتا شبرا فقد حظيت بمنصب رئيس قسم المالية لمتاجر التجزئة الفاخرة وهي تتمتع بخبرة 22 عاما في مجالها وتعمل مع الشركة منذ أكثر من 3 سنوات.



وسيقود أهداف المجموعة التي تركز على الموظفين عماد خيمان المدير الإقليمي للموارد البشرية سابقا، في منصب رئيس قسم الموارد البشرية، فنظرا لكونه مع المجموعة لأكثر من 15 عاما، فإن عماد هو الأفضل لتنفيذ ممارسات الشمولية والتنوع والتطوير المحددة جيدا بما في ذلك ضمان راحة الموظفين، وتأمينهم صحيا وتوفير الرفاهية الاجتماعية والمالية لهم في ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة، مع التركيز على أن تصبح هذه الأخيرة المكان الأمثل للعمل.



وتزامنا مع إعادة هذه الهيكلة، ستظل المجموعة تحظى بدعم محفظتها من العلامات التجارية الفاخرة، بما في ذلك شوبارد، بلغاري، تاغ هوير وآغنر، مع إضافة شراكات جديدة للمجموعة بما في ذلك: فورلا، بيمبا واي لولا، ومجموعة ريتشمون «تايم فالي».



وبالرغم من أن الكويت ستظل مركزا رئيسيا لمجموعة ترافلغار باعتبارها بلد المنشأ، إلا أن المجموعة ستستمر في فلسفتها وتطلعاتها الاستراتيجية، لتنمية الشركة من خلال التوسع الإقليمي في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين والإمارات العربية المتحدة.