تحدثت شبكات إخبارية روسية عن وصول تعزيزات عسكرية روسية من فرقة المظليين التابعة للجيش الروسي إلى شمال شرقي سورية.



وبحسب ما نشرته وكالة «الربيع الروسي» بالروسية ووكالة «سبوتنيك» بالعربية، امس، فإن القوات العسكرية وصلت إلى القامشلي «حيث شهدت الأجواء في تلك المنطقة نشاطا جويا من خلال هبوط طائرات نقل عسكرية روسية نقلت أكثر من 500 جندي مظلي روسي». وأضافت الوكالة أن وصول هذه الفرقة العسكرية هو «لمواجهة العصابات المسلحة».



بينما أشارت الوكالة إلى أنه خلال الأيام الماضية وصلت طائرتان ثانيتان، وفي غضون أسبوعين فقط تم نشر نحو 600 مقاتل.



من جهة أخرى، قال السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، إن بلاده تعتبر مهما للغاية ربطها بنظام الدفع الروسي «مير» كبديل لمنظومات التسديد الأجنبية في ظل ظروف سياسة العقوبات الغربية.



وأضاف حداد، في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية امس، «لقد ولدت فكرة إنشاء نظام الدفع (مير) في عام 2015، وكان يهدف في البداية إلى إنشاء أساس لنظام دفع مستقل على أراضي روسيا، خاصة بعد قطع عدد كبير من البنوك الروسية عن أنظمة الدفع الغربية». وأوضح «أن بلاده مهتمة بأي أنظمة بديلة للأنظمة الغربية لأنها بدورها تعرضت في السابق لعقوبات غربية مماثلة».



وتابع: «توجد حاليا حاجة متزايدة لدى العديد من دول العالم لانتشار أنظمة دفع بديلة لأن هذه الدول تخضع للضغوط والعقوبات الغربية»، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي يخضع للعديد من التغييرات بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي فرضت الولايات المتحدة والغرب بعدها عقوبات على روسيا.