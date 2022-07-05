قتل شخصان، فجر امس، بعملية إنزال جوي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) شرقي دير الزور.



وأفادت شبكة «مشرق ميديا» المحلية عبر «فيسبوك» بأن شخصا اسمه محمد فاتح خلف الدهام وآخر مجهول الهوية، قتلا باشتباك إثر عملية إنزال جوي للتحالف الدولي وبمشاركة من «قسد»، في بلدة الزر شرقي دير الزور.



من جانبها، قالت شبكة «نهر ميديا» المحلية عبر «فيسبوك» إن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جوي في قرية الزر بالقرب من مدينة البصيرة شرقي دير الزور.



ونقلت الشبكة المحلية عن مصادر محلية قولها إن العملية أسفرت عن مقتل الشاب «الدهام»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.



وفي 26 من يونيو الماضي اعتقلت «قسد» بدعم من قوات التحالف الدولي عددا من الأشخاص من بلدة الجرذي شرقي دير الزور.



وكانت قوات التحالف الدولي داهمت في 9 من يونيو الماضي منزلا بريف مدينة الحسكة الجنوبي عبر عملية إنزال جوي قتل خلالها شخص قالت شبكات محلية إنه قتل على الفور عقب اعتقاله.



ودائما ما تنفذ قوات التحالف و«قسد» عمليات أمنية عبر إنزالات جوية أو مداهمات برية تستهدف من تتهمهم بأنهم خلايا يتبعون لتنظيم «داعش».