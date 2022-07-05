بيروت - بولين فاضل



خضع الممثل اللبناني القدير أحمد الزين لجراحة دقيقة عبارة عن تركيب ورك اصطناعي، وقد تمت العملية بنجاح بعد قلق العائلة وأبنائه عليه والطلب من محبيه الدعاء له ليتجاوز «ابن البلد» كما يلقب العارض الصحي.



الزين سبق ان تعرض قبل نحو سنة لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل «للموت» ولكنها عدت على خير، وكان أول زوار الزين في المستشفى، إحدى بطلات «للموت» الممثلة الشابة ريان حركة التي نشرت صورة وإياه من المستشفى، وعلقت قائلة «أستاذ أحمد الزين منيح كتير وبيبعتلكن سلامات وبوسات وادعوا له يصير أحسن بأسرع وقت يخليلنا إياك بصحتك يا أبو حسن، حبيبي يا جدو».