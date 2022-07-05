بيروت - بولين فاضل



صور فيروز النادرة لا تروي ظمأ المحبين، وأحدثها صورة برفقة أولادها الثلاثة وجد فيها كثيرون محاكاة لأمومة فيروز التي لا نعرف عنها الكثير.

الصورة أو بالأحرى الصور الأربع التي نشرتها تباعا ريما الرحباني تلقفها البعض لا ليطلق الأماني بعمر مديد للسيدة فيروز، وإنما ليتمنى عليها أن تطلق الغياب لأننا اكتفينا منه.

ولعل ما عبر عنه مقدم البرامج الشهير هشام حداد اختزل الكثير مما يجول في الفكر والقلب، فتوجه الى فيروز بالقول: «لهون وبس غياب! خلص، ما المعنى بعد من هذا الغياب؟ وماذا يزيد أو ينقص؟ هل تدرك فيروز هي ماذا بالنسبة للناس وتحديدا بالنسبة للبنانيين؟ شعب لبنان يعيش اليوم أسوأ أزماته وهو فقير «معتر» بائس، لذا أقول لفيروز: إذا هلق ما بدك تطلي وتحكي معه، أيمتى بدك تطلي؟ ليش تاركتيه؟ أنت التعويض المعنوي له، فتحدثي إليه أو أقيمي حفلة مجانية يأتيك فيها الناس ليروك ويسمعوك.. حرام هالقد غياب! بيكفي».



ليس هذا فحسب، بل ثمة من انتهز صورة العائلة لمناشدة زياد الرحباني العودة الى المسرح لأن هناك من ينام ويستيقظ على مسرحياته ولو أنه حفظها عن ظهر قلب، والتفسير الوحيد لذلك هو أن زياد بشخصية الناقد الطريف هو معبود الكثيرين ومطالب بتكثيف الحضور.

أما ريما الرحباني المثيرة للجدل ببوستاتها وآرائها، فلم تسلم كما في كل مرة من الانتقادات والتعليقات لاسيما على خلفية تذييلها كل صورة تلتقطها باسمها، ومن جملة التعليقات: «آيفون ريما اللي ما صورلنا صورة واضحة. نصيحة: ابتعدي عن الإعلام وبيعي الآيفون».



وبالرغم من كل شيء يبقى إجماع على حب فيروز الذي يعبر عنه كل على طريقته، وقد كتبت إحداهن: «الصور جرعة أمل بليالي لبنان الحزينة.. دلتني عقمر مشغرة وذكرتني أنو إيه في أمل، وأنو مهما تأخر جايي ما بضيع اللي جايي».

كما جاء في تغريدة أخرى: «عظيمة هي فيروز.. أغلقت بابها كما بيروت في المساء لتكون وحدها مع ابنها هالي.



لم نره يوما، لم تتركه يوما، لم تستدر به عطف الناس لأنه بنظرها ملاك في عهدتها».

وإذا كانت فيروز اختارت بعد عقود ستة الكشف عن صورة ابنها هالي الذي لا يمشي ولا يسمع ولا يحكي، فإن المقربين منها يؤكدون أن هالي هو نقطة ضعفها في الحياة وهي تحرص على الاهتمام بنفسها بأدنى احتياجاته وتفاصيل يومياته، حتى أن أكثر الصور في دارتها هي لهالي الذي حاكته كما يقال في أغنية «سلملي عليه».