بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال النصف الأول من العام الحالي 235 مليون دولار، أي ما نسبته 10.3%، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.28 مليار دولار.



وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، أن العجز في تمويل الخطة بلغ نحو 2.045 مليار دولار أي ما نسبته 89.7%، منذ بداية العام الحالي، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.



وتوزعت قيمة تمويل الخطة على 83.4 مليون دولار لبند دعم اللاجئين، ونحو 59.9 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة.



ومولت الخطة بند الاستجابة لجائحة كورونا بنحو 4.7 ملايين دولار، وبند البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية بتمويل بلغ نحو 86.9 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم الخزينة، وفقا للتحديث الأخير للبيانات.



يشار إلى أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي بلغ حوالي 744.4 مليون دولار، أي ما نسبته 30.6%، في حين بلغ عجز التمويل للخطة في العام الماضي نحو 1.687 مليار دولار أي ما نسبته 69.4%.