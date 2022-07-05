تفقد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي إجراءات الفحص الطبي للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة لدورة الطلبة الضباط في الحرس الوطني، وذلك بحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع، وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم وعدد من القادة والضباط.



وشدد الرفاعي على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني ومن بينها الفحص الطبي تراعي مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين في جميع المراحل، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة إجراءات ونتائج الفحص الطبي وضمان تطابقها مع المعايير المعتمدة من قبل الحرس الوطني وصولا إلى إجراء قرعة علنية بين مجتازي الفحص لاختيار من سيلتحقون بالحرس الوطني وينالون شرف الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته بالتعاون مع زملاء السلاح في الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام. وأكد أن العنصر البشري يحظى باهتمام بالغ من قيادة الحرس الوطني وحرصها على الارتقاء بالكوادر البشرية في جميع المجالات.