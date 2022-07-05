أعلنت مسابقة فادية السعد العلمية، إحدى مبادرات مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، عن بدء أعمال لجان التحكيم للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المسابقة للموسم 2021/2022.



وقالت رئيسة المسابقة الشيخة نبيلة السلمان في تصريح صحافي إن اللجنة تضم نخبة مميزة من الأكاديميين والأكاديميات والخبراء على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى ان لجنة التحكيم في مسابقة المرحلة الثانوية تضم منى الأنصاري من التوجيه العام للعلوم في وزارة التربية رئيسا وعضوية أستاذ التربية العلمية والمناهج في مصر أ.د.ضياء الدين مطاوع ومدير عام أكاديمية للإبداع والابتكار ورعاية الموهوبين في المملكة الأردنية د.لانا المبيضين ورئيس قسم التربية الخاصة في كلية التربية بجامعة الملك فيصل أستاذ تربية الموهوبين المشارك في المملكة العربية السعودية د.عبدالحميد العرفج وأستاذ الموهوبين وتعليم التفكير في مملكة البحرين د.فاطمة الجاسم. وأضافت السلمان ان لجنة المحكمين لمسابقة المرحلة المتوسطة تضم كلا من أ.د.علي الكندري من جامعة الكويت رئيس لجنة التحكيم وعضوية مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار في دولة الإمارات د.مريم علي الغاوي وأستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم ووكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم في سلطنة عمان أ.د.عبدالله البوسعيدي والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار من قطر م.نايف الإبراهيم.



وأوضحت أن زيادة أعداد المشاركات في المسابقة هذا العام يعزز مهارات البحث العلمي والعمل الجماعي ويحفز آلية التطوير والتقدم في مجال البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الى ان المسابقة تسهم في إعداد جيل من الطالبات الموهوبات والفائقات في المجالات العلمية، وتعمل على صقل موهبة الطالبات في المجال العلمي والتقني والعمل الجماعي وتنمية خيال الطالبة العلمي وربطه بمجالي الهندسة والتقنية وتنمية المهارات في الفنون الجمالية والتعبير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات من الواقع بجانب تحفيز الطالبات نحو الابتكار من خلال عمل مشروع علمي يخدم البشرية.



وذكرت ان المسابقة تهدف ايضا الى دراسة موارد الثروة والكشف عنها وسبل استغلالها وإلقاء الضوء على المشاكل التي تواجه المجتمع والمساعدة على ابتكار مشاريع ذات مردود عليها وعطاء مؤثر في تطوير الحركة العلمية وبث روح التعاون المثمر بين الطالبات المشاركات.



ولفتت إلى ان المسابقة تضمنت عددا من الشروط، منها أن يكون مشروعا علميا مبتكرا أو تحديثا لمشروع قائم يخدم البشرية، وقابلية المشروع للتطبيق العلمي أو الصناعي وإمكانية استخدام واحتواء المشروع على جوانب steam في مجال العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات، فضلا عن تقديم ورقة بحث تشرح الخطوات العلمية للمشروع، وإعداد ملصق علمي يشرح المشروع وكيفية عمله، وتقديم منتج أو مجسم كنموذج للمشروع، والمثول أمام لجنة التحكيم للمناقشة سواء المباشرة أو الاستعانة بأحد برامج الاتصال.