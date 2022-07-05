بيروت - بولين فاضل



معروف عن الفنانة جوليا بطرس بُعدها عن الإعلام والسوشيال ميديا بدليل أن الصور الحديثة لها تكاد تكون نادرة لاسيما بعد وفاة والدتها قبيل نهاية العام 2021.



وبحسب معلومات لـ «الأنباء»، فإن جوليا تقيم منذ مدة في فرنسا، غير أنها حضرت الى لبنان يوم الانتخابات النيابية منتصف آيار (مايو) الماضي لتكون الى جانب زوجها في معركته الانتخابية لاسيما أنه ينتمي الى التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون.



وحاليا جوليا في لبنان لقضاء إجازة الصيف مع زوجها وولديها وشقيقتها المخرجة صوفي بطرس وشقيقها الملحن زياد بطرس الذي نشر صورة حديثة جمعته بجوليا في إحدى بلدات لبنان الجبلية وبشقيقته الأخرى صوفي وابنها.



وعلق زياد على الصورة بالقول: «الدنيا كلها» وقد شكلت الصورة أول إطلالة علنية لجوليا منذ وقت طويل.