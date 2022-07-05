القاهرة - خلود أبوالمجد



يشارك الفنان محمد هنيدي ضيف شرف قريبا في إحدى الحملات الإلكترونية لواحدة من اشهر الألعاب في العالم، وواحد من أهم التحديات العالمية بين محبي الألعاب، برعاية منصة جيمز ميكس وفيديو، والتي سيقوم من خلالها بتحدي بعض المشاهير في مباريات الفيفا وتحديات ألعاب «ببجي» وغيرها.



وكان هنيدي شارك في إحدى كبرى الحملات الدعائية منذ عام للعبة «ببجي» الشهيرة والتي حققت نجاحا باهرا.



يذكر أن هنيدي بعمل حاليا على واحد من المشاريع التي يعود من خلالها للدبلجة من خلال منصة «التيك توك»، وذلك بعد توقف دام لسنوات عن أعمال الدبلجة.



كما استأنف هنيدي تصوير فيلمه «الجواهرجي» برفقة الفنانة منى زكي والذي من المقرر عرضه خلال موسم الصيف، والذي تأخر تصويره بسبب وفاة الفنان أحمد حلاوة، حيث قاموا بتعديل السيناريو لإيجاد مخرج لاختفاء الشخصية التي كان يقوم بتقديمها الراحل في الفيلم.