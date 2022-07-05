بحث رئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج السعودي ماهر جمال آليات استقبال حجاج الكويت وتقديم الخدمات لهم خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



وأكد عمادي خلال الاجتماع أن عودة الحج بعد زوال جائحة (كورونا) بأعداد أقل يحقق المصلحة العامة وهي الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.



وشدد على أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بعودة الحج بأعداد مخفضة هذا الموسم بعد زوال جائحة (كورونا) قرار حكيم وسليم ويأتي في إطار تحقيق المقاصد العامة بالحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.



وأثنى عمادي على الخدمات التي تقدمها شركة مطوفي حجاج الدول العربية لحجاج الكويت على مستوى السكن والإعاشة والتنقلات، مشددا على أن التعاون بين بعثة الحج الكويتية وشركة مطوفي حجاج الدول العربية قديم ومستمر.



وأعرب عمادي عن الشكر لوزارة الحج والعمرة السعودية على التحسينات المستمرة في الخدمات التي انعكست على راحة ضيوف الرحمن تحقيقا لتطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تحرص في كل موسم على التطور في البنية التحتية أو على صعيد الخدمة حتى يؤدي الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة وأمان.



وكان م.عمادي قد أعلن وصول 488 حاجا من حجاج الكويت يوم أمس الأول الى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة لأداء فريضة الحج.



وقال عمادي في تصريح لـ «كونا» ان ‏لجنة التفويج والمطار بالبعثة كانت في استقبال الحجاج القادمين من الكويت لتسهيل جميع اجراءات دخولهم وحتى وصولهم الى مقار سكنهم في (مكة المكرمة).



وكان متوقعا وصول 517 حاجا من الكويت يوم أمس الاثنين بالإضافة الى 4141 حاجا اليوم الثلاثاء بحيث يكون اجمالي عدد الحجاج من الكويت 5146 حاجا لهذا العام.



وأكد عمادي ان جميع فرق ولجان البعثة تعمل بكل جهدها من أجل التيسير والتسهيل على حجاج الكويت خلال أدائهم لمناسكهم وأن يعودوا للوطن بسلامة وخير.