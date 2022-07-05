مفرح الشمري

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت أن تحمل دورة هذا العام اسم المخرج العالمي الراحل "بيتر بروك" لما له من تاريخ مسرحي كبير وتجارب ودراسات أثرت الحركة المسرحية والبحثية في العالم، فهو أحد رواد التجريب المسرحي في العالم.

الفنان العالمي بيتر بروك بريطاني الجنسية روسي الأصل، وأحد أبرز مخرجي الخشبة في القرن العشرين، ورحل عن عمر اقترب من 97 عاماً، وكان قد أمضى قسما كبيرا من مسيرته الفنية في فرنسا حيث أسس مسرحا هناك، كما أحدث تجديدا في فن الإخراج المسرحي محررا إياه من الديكورات التقليدية.

كما يعد بروك من أهم المخرجين المعاصرين الذين حاولوا تجديد المسرح الغربي من خلال تلقيحه بالأشكال الفرجوية الثقافية الشرقية والأميركية والأفريقية، وينظر بيتر بروك إلى المسرح على أنه فن شامل يعتمد على جميع الفنون والمعارف والتقنيات من أصوات وإضاءة وموسيقى ورسم وتشكيل ورقص وشعر وصورة مرئية وألوان وأزياء وماكياج، ويسمى هذا المسرح بـ "المسرح الشامل".

ويتخذ هذا المسرح عنده طابعا إنسانيا يعبر عن حقائق النفس الداخلية، كما يعبر عن الثقافة المشتركة بين الشعوب مادام المسرح له لغة عالمية موحدة.

يذكر أن الدورة الـ (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.